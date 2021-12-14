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Россия предлагает США не расширять НАТО на Восток

, 17:14

Россия предлагает США не расширять НАТО на Восток

Россия передаст США предложения по гарантиям безопасности. В их основе лежит идея о недопустимости укрепления обороноспособности одного государства за счёт других. С подобной инициативой российская сторона обращалась к Североатлантическому альянсу ещё 13 лет назад.

Президент России Владимир Путин в диалоге с американским коллегой Джозефом Байденом подчеркнул, что Москва особо заинтересована получении гарантий безопасности. Россия выступает против расширения НАТО за счёт Украины. Хотя в Североатлантическом альянсе не спешат принимать в состав новых членов, принцип открытых дверей действует до настоящего времени. С 2008 года западные страны не могут найти консенсус с потенциальными членами военного блока. Поводом для дискуссий вокруг расширения НАТО стало обострение ситуации вокруг Украины. Всю осень Киев доказывал, что российские войска сконцентрировались на границе и готовятся к нападению.

В Белом доме решили провести дипломатические диалоги с Москвой и Киевом. Для этого Вашингтон отправил в командировку помощника госсекретаря Карен Донфрид.

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