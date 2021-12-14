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В США угрозы в киберпространстве рассматривают как применение силы

, 16:39

В США угрозы в киберпространстве рассматривают как применение силы

Аналитики исследовательской службы Конгресса США предлагают ужесточить меры в отношении осуществляющих кибернетические атаки на государство.

До настоящего времени в законе не указаны критерии кибернетических ударов как угрозы государству. Эксперты также говорят об отсутствии международных документов между, которые бы регламентировали отношения в киберпространстве.

Девять лет назад Госдеп США принял положение, согласно которому кибернетическая деятельность может расцениваться как применение силы. Американские эксперты признают, что кибератаки являются частью вооружённого нападения на государство. Деятельность преступников в компьютерной сети должна рассматриваться как потенциальное нападение. В стратегии по киберпространству США указано, что страна будет реагировать на действия враждебных структур, как и на любую другую угрозу.

В 2009 году специалисты по кибернетике в НАТО создали группу международных экспертов для разработки законодательства, регламентирующего порядок разрешения киберконфликтов. По результатам работы специалистов были созданы правила, регулирующие кибероперации. Пока они носят рекомендательный характер и не имеют никакой юридической силы.

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