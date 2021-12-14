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Bloomberg: Европа собирается отказаться от долгосрочных контрактов на природный газ с Россией к 2049 году

, 15:58

Bloomberg: Европа собирается отказаться от долгосрочных контрактов на природный газ с Россией к 2049 году
фото: pixabay.com

Европейские страны собираются установить чёткие сроки для расторжения контрактов на закупки природного газа, в том числе из России. По данным Bloomberg, Евросоюз планирует отказаться от долгосрочных контрактов на "голубое топливо" с Россией к 2049 году, поскольку государства-члены союза  намерены переходить на "зеленую" энергетику.

Власти Евросоюза намерены препятствовать продлению долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года в связи с глобальной перестройкой рынка энергетики.

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