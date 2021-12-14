Китай сокращает расходы на внешнюю политику

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14 декабря 2021, 15:41

В Пекине решили сократить финансирование дипломатии. Это связано особенностями работы во время пандемии. Посольства Поднебесной строго соблюдают противоэпидемиологические требования. Активность дипломатов сведена к минимуму, чтобы исключить завоз новых штаммов на родину.



Встречи на высшем уровне прекратились практически полностью. Восстановление дипломатической активности начнётся только после улучшения эпидемиологической обстановки в мире. Пока наём новых сотрудников в посольства приостановлен. По этой причине многие дипломаты работают в центральном аппарате МИД КНР.



КНР выстроила политику нулевой толерантности к коронавирусу. Ограничения коснулись и приоритетного проекта Китая – «Один пояс - один путь». Количество конференций, посвящённых его реализации, сокращено. Все встречи перенесены на неопределённое время. Китайское общество изолировано от иностранного информационного влияния. ЦК КПК скрывает от населения дипломатические проигрыши. Временно вместо активности вовне, китайцы займутся внутренними проблемами страны.





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