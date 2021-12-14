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Молдавия опасается российских военных в Приднестровье

, 13:12

Молдавия опасается российских военных в Приднестровье

Президентские выборы в Приднестровье посетили депутаты российского парламента. Такой визит в Молдове оценили неоднозначно. В Бюро реинтеграции РМ считают, что действия российских депутатов внести деструктив в приднестровский процесс урегулирования конфликта.

Выборы в Приднестровье посетили не только российские, но и европейские политики. Они в целом положительно оценили ход избирательной кампании.

Лидер социал-демократов Молдавии Виктор Шелин прогнозирует, что нормальных взаимоотношений между главой Молдавии Майей Санду и новым президентом Приднестровья не будет. Бывший посол Молдавии в России Анатол Царану считает, что обострение взаимоотношений Москвы и Киева может привести к тому, что Кишинёв обратится за военной помощью в Бухарест.

Если на Украине начнётся война, Молдове потребуется военная защита от потенциальной угрозы. В Приднестровье находится группа российских солдат, что вызывает в Кишинёве особое беспокойство.

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