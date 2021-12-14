Украинский боксер отказался выходить на ринг под флагом своей страны и возмутил Кличко

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14 декабря 2021, 12:37 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Звезда украинского спорта Василий Ломаченко известен своими эпатажными поступками. Он посещает церковь Московского патриархата, публиковался в инстаграме российского спецназа, снимался в русском православном фильме и высказывался по поводу политических отношений Украины и России.



На поединок против Ричарда Комми 12 декабря Василий Ломаченко не вышел на ринг с украинским флагом. Причем после победы он окутался в цвета флага родного города Белгород-Днестровского, который очень похож на испанский. Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище из трех соединенных полос: верхняя и нижняя красного, средняя – золотого цвета. На золотой полосе равномерно расположены три синие грозди винограда. Интересно, что некоторые фанаты украинского боксера на полном серьезе решили, что Ломаченко получил испанский паспорт и даже поздравили его на испанском языке.



Ранее в Инстаграме боксер выложил ролик, на котором у своего дома в Лос-Анджелесе поднимает флаг Белгород-Днестровского выше, чем американский. В комментариях к его посту выразили свое возмущение не только украинцы, но и местные жители США, обвинившие его в неуважении к американскому флагу.



Отсутствие флага Украины во время и после боя Ломаченко против Комми возмутило другого боксера – Владимира Кличко.



«Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – общее единство народа. Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, не используя флаг своей страны? Какого хрена?» - заявил Кличко.



Сам Ломаченко хранит молчание и свои поступки не комментирует. История с флагом в этом смысле не стала исключением.





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