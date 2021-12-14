Вашингтон и Москва пытаются определить красные линии

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14 декабря 2021, 12:32

Украинские оппозиционеры требуют отказаться от программы европейской и натовской интеграции. Заявления подкреплены тем, что будущее Украины в любом случае будет зависеть от результатов переговоров США и России.



Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Украины в НАТО является для Москвы неприемлемым внешнеполитическим актом. Североатлантический блок заинтересован в расширении на Восток Европы.

Россия в таком случае вынуждена реагировать. Если Киев получит членство в военном блоке, Россия начнёт новый виток конфронтации.



В руководстве НАТО говорят, что действия военного блока не являются агрессивными. Вся политика направлена на создание крепкой обороны. Складывается впечатление, что Киев никто не хочет видеть ни в составе военного блока, ни членом Европейского Союза. Украина стучится в двери НАТО с 2008 года. Но в альянсе отлично осознают последствия предоставления членства не только Украине, но и Грузии.

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