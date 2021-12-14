Помощник госсекретаря США посетит Москву и Киев

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14 декабря 2021, 11:37

Помощник государственного секретаря США Карен Донфрид встретится в Москве с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.



Чтобы не обидеть украинское руководство, по традиции американский чиновник сразу же отправится в Киев, а потом в Брюссель. В Белом доме идёт активное обсуждение вопросов по Украине. В Вашингтоне считают, что Россия в ближайшее время нападёт на соседнюю территорию. В Государственном департаменте заинтересованы в прекращении конфликта на востоке Украины. США, как и Россия, считают единственным способом остановки войны выполнение Минских соглашений посредством консультаций в Нормандском формате.



Донфрид для российской дипломатии является новым человеком. Она имеет большой стаж работы в американских государственных структурах. Чиновник является сторонником укрепления отношений с ЕС, в том числе и по линии НАТО. Она призывает проводить политику сдерживания России.



В Киеве пребывают в растерянности. Американский президент и дипломаты готовы вести диалог с украинскими партнёрами только после переговоров с Москвой. В оппозиционных кругах заявляют, что коллективный Запад предал интересы Украины.

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