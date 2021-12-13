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Принц Чарльз и его супруга Камилла предстали в защитных масках на новой рождественской открытке

, 18:23 Источник: teleprogramma.pro

Принц Чарльз и его супруга Камилла предстали в защитных масках на новой рождественской открытке
принц Чарльз с супругой Камиллой, Eurokinissi/Keystone Press Agency

Принц Чарльз и его супруга Камилла выпустили рождественскую открытку, которая отражает непростой период пандемии коронавируса нового типа. На праздничном снимке муж и жена запечатлены в защитных масках.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская не стали устраивать фотосессию и выбрали уже готовый кадр, на котором они запечатлены в праздничных нарядах. На сыне королевы Елизаветы II надета черная маска, а на его жене – белая, которую принц на снимке помогает супруге снять.

Как сообщает teleprogramma.pro, данная открытка была приурочена к новым ограничениям в Великобритании из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

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