Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Индии

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2021» стала представительница Индии Харнааз Сандху. Трансляция мероприятия в ночь на 13 декабря велась в YouTube.
Сандху получила корону от своей предшественницы Андреа Меса, бывшей «Мисс Вселенной» из Мексики. Второе место заняла представительница из ЮАР, третье – участница из Парагвая.
В финальной части церемонии конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Сандху призвала молодых людей верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.
Россию представляла Ралина Арабова - обладательница титулов «Мисс Татарстан 2019» и «Вторая вице-мисс Россия 2019».
70-й конкурс впервые проходил в Израиле, в курортном городе Эйлат.
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