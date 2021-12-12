В Швейцарии одобрили специальную «капсулу для самоубийства»

Аргументы Недели → В мире 13+

12 декабря 2021, 13:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Вопрос о применении эвтаназии вызывает бурю вопросов уже множество десятилетий.

Одни заявляют, что содействие в смерти человека – это преступление, другие же говорят, что данная инициатива возможна, если человек серьёзно болен, и не знает, как именно справиться с недугом. К примеру, больные на последней стадии рака или очень старые люди, превратившиеся в инвалидов 1-й группы, постоянно испытывают мучения. Многие из них в молодости и зрелости были активными и жизнерадостными. Но состояние здоровья организма рано или поздно даёт сбой. Бывает так, что уход из жизни сопровождается нечеловеческими страшными муками. Эвтаназия, по сути, разрешает любые вопросы, связанные с мучениями людей, и даёт им возможность уйти на тот свет безболезненно. Однако, в большинстве стран мира такие методы оспариваются и нередко признаются аморальными.

Не так давно в Швейцарии прошла юридическую экспертизу специальная капсула Sarco (в буквальном смысле «саркофаг»), созданная для тех, кто желает добровольно уйти из жизни. Она предназначена для тяжелобольных инвалидов, мучения которых по-настоящему жуткие и невыносимые. Теперь использование этой капсулы вполне законно на территории Швейцарии. Sarco рекламируется своим австралийским производителем, как совершенно безболезненный и лёгкий способ легального ассистированного самоубийства. Однако, кем всё это ассистировано, пока неизвестно. Создатели капсулы заявляют, что из процесса эвтаназии будут исключены абсолютно все, кроме лишь самого больного. Пациент проходит специальный тест, который ему задаёт ИИ, встроенный в «машину смерти». После теста аппарат приходит в действие, и капсула заполняется азотом. Это приводит к мгновенной потере сознания у человека, а затем к уходу из жизни.

Но при этом, остаётся ещё множество вопросов по поводу Sarco и его использования. Сможет ли такая машина заменить целый консилиум медиков? Кто будет фиксировать наступление смерти? И кто же даст гарантию защиты от сбоев и взломов? Что произойдёт, если машина даст сбой и не умертвит пациента? И что же делать, если сам человек в последний момент передумал уходить из жизни? Пока что на эти вопросы ответов не имеется. Разработчики капсулы и юристы надеются в ближайшее время разрешить все возникшие проблемы. Но как именно они будут это делать – пока что не уточняется.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости