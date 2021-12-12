Умерла американская писательница, автор книги «Интервью с вампиром» Энн Райс

Американская писательница Энн Райс, которая стала известна всему миру по книге «Интервью с вампиром», умерла от осложнений после инсульта в возрасте 80 лет. О смерти сообщил ее сын на странице Райс в Facebook.
В сообщении говорится, что писательница будет похоронена в своем родном городе Новом Орлеане. Церемония состоится в узком кругу близких ей людей.
Самое известное произведение Энн Райс — книга «Интервью с вампиром», опубликованная в 1976 году. Это первое произведение из серии «Вампирские хроники». Книга получила большую популярность после того, как по ней в 1996 году был снят одноименный фильм. Роли в картине сыграли Том Круз, Брэд Питт и Кирстен Данст.
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