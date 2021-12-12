Правительство Дубая полностью отказалось от бумажного делопроизводства — все госуслуги тоже стали только цифровыми

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12 декабря 2021, 10:32 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Правительство Дубая сообщило о полном отказе от бумажного делопроизводства и переходе на цифровые технологии. Все государственные услуги населению тоже будут оказываться исключительно в электронном виде. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

«Сегодняшний день ознаменовал начало нового этапа цифровизации всех аспектов жизни Дубая [...] - мы завершили переход к полностью безбумажному правительству», - заявил в субботу наследный принц эмирата, председатель исполнительного совета Дубая, шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Теперь внутренний и внешний документооборот во всех госучреждениях Дубая будет осуществляется только в цифровом виде через специальные информационные платформы. Нововведение затронуло все без исключения отрасли: здравоохранение, ЖКХ, полицию, муниципальные органы, суды и т. п. К инициативе правительства присоединились также многие коммерческие струкутры.

Переход к электронному правительству и цифровизации документооборота начался в Дубае с 2018 года. За этом время, как посчитали власти, сэкономлено 336 млн бумажных листов, что составляет 14 млн часов человеческого труда и 353,8 миллиона долларов в денежном эквиваленте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что электронные услуги экономят гражданам 2 дня в году.

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