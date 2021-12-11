Госдеп США поможет Греции бороться с «российской дезинформацией»

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11 декабря 2021, 19:14 Источник: РИА Новости

Джеффри Пайетт, Dimitrios Karvountzis/globallook.com

Госдепартамент США запустил в Греции проект по борьбе с «российской дезинформацией» DisinfoHacks. По мнению главы американской дипмиссии в Афинах Джеффри Пайетта, представившего проект, именно дезинформация стала величайшей из проблем, с которой сталкиваются демократические государства.

«Буквально на прошлой неделе госсекретарь (Энтони) Блинкен, мой начальник, был здесь, в Европе, на министерских встречах НАТО и ОБСЕ. Он публично осветил то, что он назвал «масштабной российской дезинформационной кампанией», которая проводится, чтобы попытаться убедить общественность в том, что Украина представляет угрозу для России и каким-то образом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом», - сказал Пайетт, выступая на презенации программы.

По мнению посла США, «дезинформация - часть кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения».

Убедиться в том, какое сильное влияние на умы может оказать деизинформация, он предложил на примере ситуации с пандемией коронавируса. «Пандемия подорвала экономику, системы здравоохранения и нанесла удар по всему миру, но также остается невероятное количество дезинформации, связанной с вакцинами, которые, как научно доказано, спасают жизни», - сказал Пайетт.

По мнению главы американской дипмиссии, DisinfoHacks - это проект, который «является важным инструментом поддержки демократии».

Джеффри Пайетт до назначения в 2016 году послом в Греции возглавлял дипмиссию США в Украине. В 2014 разразился громкий скандал, связанный с утечкой телефонных переговоров Пайетта и помощницей госсекретаря США Виктории Нуланд. Дипломаты обсуждали Россию и Украину, а также распределение портфелей в будущем украинском правительстве.

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