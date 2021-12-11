Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценит психиатр

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11 декабря 2021, 16:55 Источник: ТАСС

Михаил Саакашвили, Maciej Luczniewski/globallook.com

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили оценит консилиум врачей, в состав которого включен психиатр. Об этом заявил член консилиума медиков, созданного при омбудсмене Грузии, Григол Григолия.

«Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому стало необходимым посещение консилиумом экс-президента в горийской больнице. Мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает. Наш омбудсмен госпожа Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что мы должны провести специфические исследования»,- сообщил Григолия.

Ранее близкие экс-перзидента Грузии заявляли, что он находится в подавленном состоянии. Руководитель реабилитационного центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани сообщала также, что Саакашвили вводили психотропные препараты. А посетивший его в военном госпитале Гори музыкант Вахтанг Кикабидзе рассказал, в частности: «Ему нехорошо, тут и вопросов нет, видно по глазам».

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