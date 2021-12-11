В Новой Зеландии запретят курить родившимся после 2008 года

Аргументы Недели → В мире 13+

11 декабря 2021, 12:01

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Правительство Новой Зеландии заявило о вступлении с 2023 года в силу запрета на продажу сигарет тем людям, кому на тот момент будет 14 лет. С каждым годом возрастной ценз в стране планируют ужесточать.



Известно, что в Новой Зеландии курящих людей всего 11,6%, причем еще десять лет назад их было 18%. Власти страны боролись с курением, главным образом, повышая цены на сигареты. Их стоимость с 2011 года ежегодно увеличивалась на 10%. Так, сейчас пачка Marlboro стоит в стране более $20.



Помимо прочего, власти намерены снижать содержание никотина в сигаретах, а также существенно сократить — с 8 тыс. до 500 — число лицензированных табачных магазинов. Интересно, что при этом Новая Зеландия является одним из мировых лидеров по потреблению марихуаны, хотя она запрещена законом.

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