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Противостояние Зеленского с Ахметовым может закончиться майданом

У кого больше шансов победить: у клоуна или миллиардера?

, 15:47

Противостояние Зеленского с Ахметовым может закончиться майданом

Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов начал терять свои миллиарды после того, как президент страны Владимир Зеленский обвинил его в подготовке государственного переворота.

Никаких революционных событий на Украине не произошло. Однако против миллиардера планируют возбудить уголовное дело. Бизнесмен владеет предприятиями по производству металлопроката, угольного концентрата. Ему также принадлежит телеканал «Украина». Он пользуется большой популярностью у граждан. В его компаниях трудится более 200 тысяч человек. Все сотрудники получают зарплату «чистыми деньгами».

Команда Зеленского пытается установить контроль над всеми промышленными группами. Для этого через парламент был проведён закон о статусе олигарха. Теперь богатые люди не смогут финансировать политические проекты и СМИ. Отдельные нормы закона направлены на усиление контроля за деятельностью предприятий энергосистемы. Из-за таких новшеств Ахметову придётся перестраивать бизнес. Его противостояние с Зеленским может обернуться для всей украинской власти большими проблемами. Ахметов умело разложил все яйца в разные лоббистские корзины.

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