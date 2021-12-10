После авиакатастрофы оборона Индии обезглавлена

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10 декабря 2021, 13:23

В Индии разбился военный вертолёт, на борту которого находились генерал Бипита Равата, его супруга и несколько офицеров. Авиакатастрофа произошла в туманную погоду. Рават был первым начальником Штаба Вооружённых сил. С 2019 года он проводил реформы в армии.



Сухопутные войска, флот и авиация управлялись отдельно. Равата планировал объединить командование в одну структуру по подобию США. Рават был близок к первым лицам государства. Премьер Нарендре Моди приложил большие усилия, чтобы генерал занял высокий военный пост.



Гибель генерала является серьёзной утратой для армии Индии, которой периодически бросают вызов китайские солдаты. Граница между Дели и Пекином на некоторых участках так и не определена. Из-за этого пограничники периодически вступают в конфликты, которые заканчиваются гибелью солдат с обеих сторон.



Ранее во главе индийской армии стоял президент. Но он, как правило, не имел военного опыта, и был больше номинальной фигурой. Сейчас Индия снова осталась без командования. В Дели пока не могут назвать имя человека, который смог бы заменить Равата. После крушения вертолёта выжил только пилот.

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