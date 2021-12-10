В Евросоюзе будет единая полиция

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10 декабря 2021, 13:07

Европейский союз уличили в попытках создания конфедерации. Если ранее из Брюсселя звучали призывы к созданию единой армии, то сейчас Еврокомиссия предлагает создать единую полицию. Это позволит сократить уровень организованной преступности.



Существующая служба по координации работы полиции государств ЕС, по мнению членов Еврокомиссии, не может полноценно защищать общество от преступников. Новая организация даст право полицейским арестовывать преступников в других государствах без бюрократических проволочек. Сегодня у преступников имеются большие шансы уйти от наказания. Достаточно переехать в другую страну.



Еврокомиссия предлагает даже разрешить полицейским применять оружие на территории любого государства ЕС для пресечения преступлений. Сопротивление у европейских чиновников вызывает предложение о создании базы обмена данными. Это может привести к потере или утечке информации.



Шансы на воплощение идеи у европейских политиков не высоки, так как между государствами союзного образования скопилось слишком много нерешённых вопросов. Любая масштабная инициатива упрётся в разногласия.

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