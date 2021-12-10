В Молдавии предлагают запретить российское телевидение

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10 декабря 2021, 10:45

Депутаты парламента Молдовы рассматривают законопроект о запрете российских новостных программ по своему телевидению. Парламентарии хотят также запретить показывать фильмы о Великой Отечественной войне.



В Молдавии планируют создать новый Совет по телевидению, в который войдут «проверенные люди». Он будет подчиняться напрямую правительству. Ранее парламент уже запрещал показывать по ТВ российские ток-шоу и военные фильмы.



Президент Санду выступает за реформирование системы безопасности киберпространства. В 2018 году Совет по телевидению оштрафовал один из телеканалов за трансляцию Парада Победы на Красной площади. Газета «Молдавские ведомости» сообщила, что на государство оказывают негативное влияние не столько российская пропаганда, сколько румынские СМИ.



Санду пытается найти баланс между Западом и Востоком. Но этого у неё пока не получается. Она не заинтересована в полном разрыве отношений с Москвой, однако пытается выстроить новые связи с Европейским Союзом. В Брюсселе положительно оценивают стремления молдавского лидера, однако бедная страна мало чем привлекает ЕС.

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