Политолог Храмчихин прокомментировал возможность вступления в НАТО Украины и Грузии

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9 декабря 2021, 16:07 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Российский политолог Александр Храмчихин прокомментировал возможность вступления в НАТО Украины и Грузии. Он оценил статью британской газеты Financial Times о том, что президент США Джозеф Байден пошёл на значительную дипломатическую уступку России, заявив о подготовке саммита, встречи для обсуждения расширения НАТО.

По мнению Храмчихина, опасения России по поводу расширения Североатлантического альянса излишни. Эксперт согласен с точкой зрения Financial Times, отметившей, что Байден, действительно, уступил Путину.

В саммите «на высоком уровне» - кроме России и США, как ожидается, примут участие минимум четыре «ключевых союзника» Вашингтона. Храмчихин убеждён, что тема расширения НАТО ничего не стоит.

На его взгляд, «Украину и Грузию в НАТО не примут, потому что у них есть территориальные проблемы, и большинство европейских стран будет против — они не собираются "подставляться" под войну с Россией ради этих двух "великих держав", какими они сами себя считают»,- сообщает «Свободная пресса».

Также эксперт заявил, что США могут разместить военные базы где угодно, независимо от того, входит эта страна в НАТО, или нет.

Храмчихин заключил, что России не надо переживаться, поскольку США «удобнее нынешний статус Украины и Грузии, когда их можно вечно "водить морковкой" перед носом, и не нести перед ними вообще никаких обязательств».

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