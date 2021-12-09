Аналитик в сфере энергетики Сергей Пикин: новые энергетические санкции против России обрушат весь рынок

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9 декабря 2021, 15:09

фото: pixabay.com

Все попытки США ограничить Россию в сфере энергетики обернутся серьёзным экономическим кризисом для всего энергетического рынка. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предупредил, что введение энергетических санкций в отошении России приведёт к росту цен на нефть, газ и уголь.

Эксперт в интервью Общественной службе новостей отметил, что попытки «сдерживать» Россию могут запустить неуправляемый кризис на энергетическом рынке.

По мнению Пикина, США готовы будут ввести санкции в случае обострения конфликта на Украине. Аналитик отметил, что санкции — это политический вопрос, и пока нет ситуации, в которой санкции будут уместны, вводить их не будут.

По словам аналитика, в настоящее время экономическая ситуация на энергетической рынке крайне тяжёлая, любые ограничения со стороны крупного энергоносителя будут влиять на всю картину рынка.

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