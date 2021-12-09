Китайцы стали реже создавать семьи из-за дороговизны и нехватки невест

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9 декабря 2021, 14:23

Китайским чиновникам не удаётся остановить быстрое старение населения. Количество зарегистрированных браков за год составило 5,9 миллиона. Это минимальный показатель за последнее десятилетие.



Более 60% населения проживает в городах. Молодые китайцы не хотят создавать большие семьи, как это было ранее. Дешёвая рабочая сила, обеспечившая рост экономики государства, закончилась. Китайцы стали хорошо понимать социальные веяния.



Министерство по гражданским делам проводит воспитательные кампании для популяризации браков среди молодых людей. В свадьбе их пугает цена. Для семьи со средним достатком брак не по карману. Невесте нужно собрать приданное, которое негласно регламентировано в обществе. Только в сельской местности цена приданного может достигать нескольких десятков тысяч долларов. Известные люди и профессиональные свахи убеждают людей, что приданное не является препятствием для создания семьи. Счастье не зависит от количества подарков. Однако такие наставления рассчитаны на несознательных невест и их предков.



Другой проблемой, препятствующей созданию семей, является гендерный дисбаланс. Из-за нехватки невест многие парни останутся холостыми на всю жизнь. Молодых девушек в КНР на 1,2 миллиона меньше, чем парней.

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