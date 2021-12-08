Экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что Украине для победы над Россией необходим ядерный арсенал

Аргументы Недели → В мире 13+

8 декабря 2021, 22:47 Источник: РИА Новости

Игорь Смешко, фото: twitter.com/SmeshkoIhor

Бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал, что нужно Украине для победы "в войне" с Россией. "Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация", - Смешко считает, что при таких условиях Украина смогла бы обойтись без помощи Запада.

По мнению украинского генерала, "тактическое ядерное оружие надо было сохранить".

Экс-глава СБУ в эфире телеканала "Украина 24" заявил о недостаточной помощи со стороны партнеров из США и Европы. Игорь Смешко убежден, что союзники должны были сделать гораздо больше "с учетом заслуг Украины перед западными странами с 1991 года".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости