Экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что Украине для победы над Россией необходим ядерный арсенал
8 декабря 2021, 22:47Источник:
РИА Новости
Бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал, что нужно Украине для победы "в войне" с Россией. "Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация", - Смешко считает, что при таких условиях Украина смогла бы обойтись без помощи Запада.
По мнению украинского генерала, "тактическое ядерное оружие надо было сохранить".
Экс-глава СБУ в эфире телеканала "Украина 24" заявил о недостаточной помощи со стороны партнеров из США и Европы. Игорь Смешко убежден, что союзники должны были сделать гораздо больше "с учетом заслуг Украины перед западными странами с 1991 года".
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