Сатановский: для США пришло время признать контрпродуктивность санкций против «Северного потока-2»

Аргументы Недели → В мире 13+

8 декабря 2021, 19:58 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал удаление санкций по «Северному потоку-2» из оборонного бюджета США. По мнению Сатановского, отмену санкций, которые так хотели ввести против газопровода американские конгрессмены, можно связывать с чем угодно, как с фазами Луны, так и с обрушившимся на Москву сильным снегопадом.

Связано ли это с переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, состоявшимися накануне, эксперт «Свободной прессы» выразил такое мнение: «Это никогда и никто не узнает. И, откровенно говоря, это совершенно не важно».

Процедурный комитет Палаты представителей ранее сообщил, что американские законодатели исключили из согласованной представителями обеих палат Конгресса версии проекта оборонного бюджета США на финансовый год, начавшийся 1 октября, положение о введении санкций против «Северного потока-2».

Точка зрения Сатановского такова: «Санкции по «Северному потоку-2» были обычной спекуляцией политиков, характерные для США». Сатановский уверен, что американцам ясно - «Северный поток-2» остановить не удастся, и портить отношения с Европой США могут только до определенного предела.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости