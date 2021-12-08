В «Молдовагазе» сообщили о ежедневном переводе платежей «Газпрому» за поставки

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8 декабря 2021, 19:25 Источник: РИА Новости

Вадим Чебан, фото: gagauzinfo.md

Руководитель молдавской компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил о ежедневных переводах платежей российской компании "Газпром" за поставки газа. Чебан подчеркнул, что "Молдовагаз" работает над тем, чтобы не повторилась ситуация с задержкой перевода платежей "Газпрому", поэтому ежедневно переводит российскому концерну часть средств.

Глава "Молдовагаз" напомнил, что срок оплаты у компании до 20 декабря, ведется работа для того, чтобы ситуация не повторилась.

В министерстве инфраструктуры Молдавии следят за ситуацией. Глава этого министерства, вице-премьер Андрей Спыну был основным переговорщиком о продлении контракта с "Газпромом". В конце прошлой недели Спыну сообщил, что Молдавия уже расплатилась за газ, полученный в ноябре.

Поставщик голубого топлива "Газпром" и покупатель "Молдовагаз" 29 октября продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября, по цене 430 долларов за тысячу кубометров.

Сейчас цены на рынке достигают более тысячи долларов за тысячу кубометров газа.

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