Уроженка СССР отказалась от должности в Минфине США из-за нападок конгрессменов

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8 декабря 2021, 09:36 Источник: Интерфакс

Сауле Омарова, Rod Lamkey/globallook.com

Уроженка Советского Союза, которую президент Байден рекомендовал на должность главы управления валютного контроля Минфина США, отозвала свою кандидатуру. Об этом сообщил Белый дом. Причиной стали нападки на нее со стороны конгрессменов из-за ее советского прошлого.

«Я принял просьбу Сауле Омаровой снять ее кандидатуру с выдвижения на должность регулятора банков», - приводит слова Байдена сайт Белого дома.

«Сауле привнесла бы ценное понимание и перспективу в нашу важную работу от имени американского народа. Но, к сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, которые выходили далеко за рамки дозволенного», - говорится в заявлении Байдена.

Как сообщалось, сенаторы скептически отнеслись к кандидатуре родившейся в Казахстане Сауле Омаровой, которую выдвинул на должность регулятора Байден. Так, на слушаниях, которые проходили в банковском комитете сената Конгресса США, республиканец Джон Кеннеди поинтересовался у Омаровой, как к ней обращаться: «профессор или товарищ». Также ее обвинили в желании национализировать банковский сектор США.

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