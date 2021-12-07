Террористы надеются на защиту ЕС от ЧВК Вагнера

Аргументы Недели → В мире 13+

7 декабря 2021, 23:15

В социальных сетях распространяется заявление группировки JNIM (Воинствующая джихадиская организация в Магрибе и Западной Африке, официальное отделение Аль-Каиды (запрещенная в России) в Мали), датированное 5 декабря 2021года.

В своём заявлении исламские радикалы обещают объединить свои усилия с местными группировками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России), а также неожиданно предлагают воспользоваться поддержкой европейских правительств. На столь отчаянный шаг они идут из-за прихода в регион Сахеля военных инструкторов из России, которых западная пресса предпочитает называть «ЧВК Вагнера». Свою борьбу террористы обещают вести не только вооружённым путём, но и привлечь для своей защиты лучших исламских юристов, говорится в заявлении.

«Это битва, которую ведут моджахеды сегодня в Мали, Нигере и Буркина-Фасо против оккупации крестоносцев и ее агентов из народа нашей кожи. Мы будем вести войну пока самый последний солдат не покинет регион, с позволения Аллаха. Появление русских на нашей земле - это большая угроза для нас и мы должны будем защищаться. Но мы выбираем новый путь борьбы.

Таковы будут действия моджахедов в Джамаате Нусрат аль-Ислам Валь Муслимин в ближайшем будущем:

1) С успехом от Аллаха, Джамаат Нусрат аль-Ислам Вал Муслимин с помощью Исламского государства в Великой Сахаре будет искать и нанимать лучших юристов, чтобы защищать права нашего народа перед угрозой русских захватчиков в судах и доказать наше право совершать джихад на своей земле

2) Мы сообщаем радостную весть нашему гордому народу о том, что мы будем вести переговоры с европейскими правительствами, чтобы объединить наши усилия против захватчиков из России. Мы хотим, чтобы права человека соблюдались всеми, кто ступает на нашу землю...»

Зная об успехах русских советников в Центральноафрианской Республике, джихадисты Мали желают заранее подстраховаться и просят помощи европейских правительств, во многом ответственных за разгул терроризма в регионе Сахеля. Но притворная забота о людях не поможет уйти от ответственности причастным к экстремистской деятельности и преступлениям против мирных африканцев, даже если за радикалов действительно по какой-то причине решат вступиться страны Запада.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости