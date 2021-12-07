Обозреватель WSJ Джеральд Сеиб назвал три страны, в которых может разгореться военный конфликт

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7 декабря 2021, 22:33

фото: pixabay.com

Обозреватель американской газеты Wall Street Journal Джеральд Сеиб заявил об увеличивающемся риске начала военных конфликтов на Украине, в Тайване и Иране. Возможные войны в этих трёх точках грозят стать "драмой" для США.

По мнению автора статьи, опубликованной в издании, "США и их союзники переживают опасный момент, возможно, еще более опасный, чем кажется многим американцам".

Первым среди вероятных военных конфликтов Сеиб считает "вторжение" России на Украину. Как аргумент он назвал сосредоточение российских военных у границы с Украиной.

Вторая возможная горячая точка, как полагает журналист, операция КНР в Тайване. Джеральд Сеиб написал, что "председатель КНР Си Цзиньпин — последний в ряду китайских лидеров, которые ясно сигнализировали о своих намерениях поставить Тайвань под контроль Пекина".

Обозреватель написал, что США могут смириться с ядерным статусом Ирана, но исключил, что это устроит Израиль, - передает РИА Новости.

Джеральд Сеиб заключил: "А это значит, что перспектива военных действий с каждым днем становится все острее".

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