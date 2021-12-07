Переговоры Путина и Байдена по защищенному каналу видеосвязи длились два часа и уже завершились
7 декабря 2021, 20:50
Переговоры президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена по защищенному каналу видеосвязи во вторник длились два часа и уже завершились. Путин находился в своей резиденции в Сочи, Байден — в Белом доме в Вашингтоне.
В прямом эфире транслировалась только небольшая часть беседы. Путин начал встречу с приветствия Байдена: «Приветствую вас, господин президент», - передаёт РБК.
Байден выразил сожаление, что им не удалось встретиться во время саммита G20, проходившего в октября в Риме. Президент США выразил надежду на очную встречу с российским президентом на саммите «группы двадцати», который в 2022 году состоится в Индонезии на Бали.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.