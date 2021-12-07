Аргументы Недели В мире 13+

Переговоры Путина и Байдена по защищенному каналу видеосвязи длились два часа и уже завершились

, 20:50

Переговоры Путина и Байдена по защищенному каналу видеосвязи длились два часа и уже завершились
Джо Байден, фото Тwitter.com/JoeBide

Переговоры президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена по защищенному каналу видеосвязи во вторник длились два часа и уже завершились. Путин находился в своей резиденции в Сочи, Байден — в Белом доме в Вашингтоне.

В прямом эфире транслировалась только небольшая часть беседы. Путин начал встречу с приветствия Байдена: «Приветствую вас, господин президент», - передаёт РБК.

Байден выразил сожаление, что им не удалось встретиться во время саммита G20, проходившего в октября в Риме. Президент США выразил надежду на очную встречу с российским президентом на саммите «группы двадцати», который в 2022 году состоится в Индонезии на Бали.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Экономика

Депутат Белик назвал «неприятным эпизодом» возможность введения санкций США по конвертации рублей в доллары

Депутат Белик назвал «неприятным эпизодом» возможность введения санкций США по конвертации рублей в доллары

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик во вторник прокомментировал возможность введения новых санкций в отношении России со стороны США, которые могут коснуться обмена валют.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Шоу-бизнес

Здоровье

Здоровье

В мире

Общество

Общество

Происшествия

Происшествия