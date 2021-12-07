ООН: Турция нарастила контингент наемников в Ливии перед выборами

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7 декабря 2021, 18:08

Журналисты Agence France Presse получили доступ к еще неопубликованному докладу ООН о деятельности Турции в Ливии. Согласно документу, Анкара активизировала усилия по переброске боевиков на запад североафриканского государства.

«Доклад Организации Объединенных Наций указывает на то, что Турецкая Республика увеличила отправку наемников на запад Ливии на 71%», — говорится в статье AFP.

Анкара использует несколько путей для переброски боевиков. Зачастую их доставляют по морю и воздуху.

Сирийских наемников загружают в военные самолеты и перебрасывают на авиабазу Аль-Ватыя, либо в международный аэропорт Митига. Корабли, в свою очередь, швартуются в морских портах Триполи и Мисураты. После боевиков распределяют по военным базам и местам дислокации в таких городах как Сабрата, Аз-Завия и Бани-Валид.

Турция также использует наземные каналы для переброски наемников из соседних с Ливией государств. В большинстве своем это выходцы из Чада, Судана и Алжира.

Изначально подконтрольные Анкаре командиры размещали отряды бойцов вблизи крупных городов североафриканской страны. Однако это быстро привлекло внимание общественности. Боевики устраивали набеги на местное население.

Освещение этих инцидентов в местных и международных СМИ вынудило Анкару «спрятать» наемников на закрытых от посторонних глаз военных базах. Позже турецкая пресса стала регулярно публиковать новости о выводе сирийцев с территории Ливии в рамках женевских соглашений, принятых Совместным военным комитетом «5+5» в октябре 2020 года.

Параллельно с этим Анкара пыталась переключить внимание общественности на Россию, указывая на присутствие «ЧВК Вагнера» в североафриканском государстве. Министерство иностранных дел РФ неоднократно опровергало эти вбросы.

Ливийцы и правозащитные организации также не поверили утверждениям республики. Очевидцы сообщали, что Турция продолжает переброску контингента. В соцсетях пользователи публиковали медиаматериалы, где видно, что самолеты Турции, которые якобы вывозят боевиков, на самом деле поставляют новые группы вооруженных людей.

«Их число зачастую превышает количество выводимого контингента из страны», — говорится в сообщении.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что численность боевиков, переброшенных Турцией в Ливии, на данный момент превышает 18 000 человек. Специалисты указали на тот факт, что в рядах наемников стали чаще появляться выходцы из запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида».

Правозащитники также рассказали о вербовке вооруженных групп в Тунисе, Алжире, Чаде и Судане. Анкара создала сухопутные коридоры на границе североафриканского государства с соседними странами, откуда регулярно доставляется личных состав и оружие.

Журналисты AFP указал в материале в связях Турции с официальными лицами Ливии, такими как премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба и глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри. С их помощью и ряда других чиновников республика успешно распределяет финансирование и снабжение наемникам, расположенным на западе страны.

Анкара регулярно организовывает встречи для координации действий вооруженных группировок. На заседании всегда приглашают директора службы военной разведки Усаму Джувейли, уличенного в пособничестве терроризму, и главаря «Ан-Наваси» Мустафу Каддура.

Последние контролируют практически всю западную часть Ливии, где располагаются основные пути переброски наемников на территорию страны, а также необходимое снабжение.

В апреле 2021 года силы Ливийской национальной армии спасли суданца, которого пытались завербовать подопечные Усамы Джувейли. Однако ему посчастливилось не оказаться в рядах наемников. Африканца избили и выкинули недалеко от города Сирт, где его нашли и помогли солдаты ЛНА.

Позже гражданин Судана подробно рассказал о том, как представители директора службы военной разведки заманивают молодых людей работой, а потом записывают в вооруженные группировки.

Международное сообщество настаивает на скорейшем выводе иностранного контингента с территории североафриканского государства. Для этого специально разработан план действий Совместного военного комитета «5+5» в Женеве.

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