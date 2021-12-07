Зеленский объявил войну владельцам российских паспортов

Аргументы Недели → В мире 13+

7 декабря 2021, 15:38

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект о гражданстве, изменяющий порядок его получения и лишения. Отдельное внимание уделено наказанию обладателям российского подданства.



Как пишут «Известия», нововведения могут коснуться жителей Донбасса и Крыма. Согласно новому закону, украинский паспорт смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которые родились на Украине до момента её отсоединения от СССР. Наличие родственника также может стать основанием для выдачи гражданства.



Зеленский ранее заявлял, что паспорта Украины смогут получить представители украинских диаспор на Западе. Однако для натурализации потребуется проживание в стране в течение пяти лет. Больше всего украинцев находится на территории России. Они могут лишиться гражданства за прохождение срочной военной службы в рядах российской армии. В Киеве считают Россию страной-агрессором. Также украинского паспорта лишатся виновные в совершении преступлений против человечества.



Закон Зеленского о гражданстве имеет множество неточностей. Он никак не объясняет, почему любой житель Донбасса или Крыма может представлять угрозу национальной безопасности Украины.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости