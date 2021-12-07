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Мэр Полтавы Александр Мамай включён в базу «Миротворца» из-за слов о конфликте в Донбассе: «Брат идёт на брата»

, 15:28 Источник: Свободная пресса

Мэр Полтавы Александр Мамай включён в базу «Миротворца» из-за слов о конфликте в Донбассе: «Брат идёт на брата»
Александр Мамай, фото: poltava-city.com

На Украине мэр Полтавы Александр Мамай включён в базу данных сайта «Миротворец» из-за своего высказывания о природе вооружённого конфликта в Донбассе. Украинские националисты назвали Александра Мамая пособником террористов и российских оккупантов.

Мэр Полтавы ранее выразил мнение, что вооружённый конфликт в Донбассе война, которую на украинской территории ведут друг против друга США и Россия. Мамай выразил сожаление, что из-за конфликта двух двух сверхдержав брат пошёл войной на брата на Украине, - пишет «Свободная пресса».

«Пособник террористов и российских оккупантов… Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины», — обвинили Мамая украинские националисты.

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