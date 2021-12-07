Футболисты норвежского клуба «Тромсе» будут играть в форме с QR-кодом

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7 декабря 2021, 14:56 Источник: sports.ru

Код, размещенный на новой форме «Тромсе», ведет на интернет-ресурс, где собрана информация о нарушениях прав человека в Катаре. Сборная Норвегии не попала на чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году, при этом норвежский клуб продолжает активную борьбу за изменение ситуации в этой стране.



Форма сделана в сотрудничестве с правозащитной организацией Amnesty International и бывшим рабочим-мигрантом, который жаловался на невыносимые и опасные условия работы в Катаре и был там за это арестован. «Тромсе» стал инициатором дискуссии по поводу будущего чемпионата мира, которая в итоге распространилась по всей Европе.



В начале 2021 года издание The Guardian сообщило, что минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре за последние 10 лет – с того момента, когда страна получила право на проведение чемпионата мира. В статье уточнялось, что общее число погибших может быть значительно выше.



«Тромсе» призывал норвежскую федерацию бойкотировать чемпионат мира в случае попадания на него сборной страны.



«Мы не можем притворяться, что футбол и политика не связаны друг с другом. Мы никогда не должны смотреть в другую сторону, когда некоторые используют нашу прекрасную игру, чтобы заслонить нарушения», - заявили в клубе.



Представители «Тромсе» надеются на широкую поддержку их борьбы за права трудовых мигрантов в Катаре.





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