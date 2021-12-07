Война между Зеленским и Ахметовым: неизвестно кто победит

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7 декабря 2021, 14:54

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября сообщил о подготовке в стране государственного переворота. В СБУ анонсировали, что население ожидают интересные новости. Генпрокуратура намерена возбудить сотни уголовных дел.



Следствие начнётся в отношении крупных угольных и энергетических компаний, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову. Издание «Лига» написало, что Ахметова считают главным источником финансирования государственного переворота, которого властям удалось избежать. Зеленский не исключает, что сам бизнесмен не в курсе планов заговорщиков.



Ахметов крайне редко общается с журналистами. Но на этот раз миллиардер высказался с критикой в адрес обвинителей, обвинив их в лжи. Олигарх имеет влияние на телеканалы и начал информационную атаку на команду президента. Подконтрольные журналисты стали называть имена потенциальных кандидатов на должность президента. Украинцы теперь ждут действий прокуратуры. Не исключено, что Ахметов будет проходить по уголовным делам в качестве обвиняемого. Но у бизнесмена имеется хорошая юридическая поддержка, которая может вскрыть многие огрехи самого Зеленского.





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