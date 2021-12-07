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Локдаун для привитых граждан Австрии закончится 13 декабря

, 14:00 Источник: РИА "Новости"

Локдаун для привитых граждан Австрии закончится 13 декабря
Вена, pixabay.com

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил во вторник, 7 декабря, что общенациональный локдаун из-за распространения коронавируса нового типа закончится в Австрии для привитых граждан 13 декабря.

Карл Нехаммер подчеркнул сегодня, что главы федеральных земель договорились, что локдаун для вакцинированных людей завершается со следующего понедельника. Для тех, кто не привился против COVID-19, вышеуказанные ограничения сохраняются.

Канцлер Австрии также добавил, что за региональными властями остается право ужесточать или смягчать меры, которые согласуются на федеральном уровне.

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