Американское доминирование в мировом океане могут обрушить Россия, Китай и Индия

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6 декабря 2021, 14:34

США остаются главной морской державой, несмотря на наличие серьёзного флота у РФ и КНР. Перед морскими державами в новом веке возникли дополнительные проблемы. Если раньше каждая страна беспокоилась за собственную безопасность, то теперь на общей повестке стоят вопросы экологии, угрозы пиратов и т.д. Из-за нехватки рыбных ресурсов, природных ископаемых ряд развивающихся государств нарушают законодательство, а иногда и морскую границу.



Морская территория обеспечивает государство ресурсами и полезными ископаемыми. Однако для их освоения необходимы затраты и возможности.

За пандемийный год три морских державы укрепили потенциал военно-морских флотов. Частично это объяснялось усилением противостояния в Южно-Китайском море.



В Японском институте международных отношений считают Запад главным претендентом на доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако ему придётся конкурировать и постоянно сталкиваться с Китаем, у которого в данных морях имеются собственные интересы. Американское доминирование в мировом океане можно обрушить и без военного конфликта, а посредством перераспределения союзнических сил Москвы, Пекина и Дели. К тому же по военному судостроению Поднебесная давно обогнала Штаты.





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