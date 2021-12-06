Зеленский раздаст украинские паспорта всем желающим, кто владеет украинским языком

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6 декабря 2021, 11:17

Украинский парламент рассматривает законопроект, разрешающий населению иметь второе гражданство. Правда, это должен быть паспорт дружественного государства.



Одновременно депутаты хотят упростить процедуру отказа от гражданства недружественных стран. Продвижение законопроекта в парламент курирует сам президент страны Владимир Зеленский. Он выступает за предоставление гражданства даже тем лицам, которые проживают за пределами страны, но хорошо владеют украинским языком.



Рассмотрением заявлений о предоставлении гражданства будет заниматься правительственная комиссия. Окончательный документ о выдаче паспорта будет подписывать президент. Уже известно, что украинский паспорт не смогут получить иностранцы, которые совершили преступления против украинской государственности.



В упрощённом порядке паспорта будут выдаваться лицам, принимавшим участие в антитеррористических мероприятиях в составе украинской армии. И, наоборот, чиновников в Крыму и на Донбассе внесут в список, запрещающий им заниматься политической деятельностью на Украине.



Рядовые граждане скептически относятся к разрешению второго гражданства. Оно может обезнародить Украину.

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