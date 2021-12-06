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Зеленский раздаст украинские паспорта всем желающим, кто владеет украинским языком

, 11:17

Зеленский раздаст украинские паспорта всем желающим, кто владеет украинским языком

Украинский парламент рассматривает законопроект, разрешающий населению иметь второе гражданство. Правда, это должен быть паспорт дружественного государства.

Одновременно депутаты хотят упростить процедуру отказа от гражданства недружественных стран. Продвижение законопроекта в парламент курирует сам президент страны Владимир Зеленский. Он выступает за предоставление гражданства даже тем лицам, которые проживают за пределами страны, но хорошо владеют украинским языком.

Рассмотрением заявлений о предоставлении гражданства будет заниматься правительственная комиссия. Окончательный документ о выдаче паспорта будет подписывать президент. Уже известно, что украинский паспорт не смогут получить иностранцы, которые совершили преступления против украинской государственности.

В упрощённом порядке паспорта будут выдаваться лицам, принимавшим участие в антитеррористических мероприятиях в составе украинской армии. И, наоборот, чиновников в Крыму и на Донбассе внесут в список, запрещающий им заниматься политической деятельностью на Украине.

Рядовые граждане скептически относятся к разрешению второго гражданства. Оно может обезнародить Украину.

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