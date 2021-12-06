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Китай щедро раздаёт кредиты, а потом вмешивается во внутреннюю политику стран

, 11:03

Китай щедро раздаёт кредиты, а потом вмешивается во внутреннюю политику стран

Коммунисты Китая решили продемонстрировать всему миру преимущества управленческой системы. Для этого в Пекине был организован форум, на который пригласили гостей со всего мира.

Китай действует на опережение. 9 декабря в США запланировано проведение подобного форума, посвящённого основам демократических институтов. На американское мероприятие не были приглашены Пекин и Москва.

В ЦК КПК заявляют, что китайское население стало жить намного лучше материально. Оно имеет политические свободы и самостоятельно выбирает руководство страны. В отделе пропаганды ЦК считают, что Штаты насильно насаждают в других странах свои стереотипы, ценности и идеологические установки. Это приводит к потере суверенитетов.

На форум в США были приглашены представители Тайваня, чью территорию Китай считает своей. В Пекине озабочены таким жестом. В Вашингтоне считают Пекин главным экономическим и идеологическим соперником. В Белом доме неоднократно заявляли об опасностях распространения Китаем своей управленческой социалистической системы в другие страны. Ползучий коммунизм угрожает демократическим государствам, которые попадают в зависимость от Поднебесной. Китай щедро раздаёт кредиты, а потом начинает влиять на внутреннюю политику государства.

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