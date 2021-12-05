Аргументы Недели → В мире 13+

5 декабря 2021, 20:25 Источник: ТАСС

Уголь, Aleksander Polyakov/globallook.com

В воскресенье на Украину прибыло второе судно с американским углем. 66 тысяч тонн топлива предназначены для компании ДТЭК «Энерго», входящей в холдинг Рината Ахметова.

«На Украину прибыло второе судно класса «Панамакс» с американским углем. Оно осуществило доставку в рамках договоренностей компании ДТЭК с международными поставщиками об импорте на Украину семи судовых партий с углем из США и Колумбии. Общий объем второй поставки составляет 66 тыс. тонн»,- говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Несмотря на очень сложные условия с доступностью и рекордными ценами на энергоносители на мировых рынках, сегодня мы встречаем уже второе судно с углем из США. В ближайшие дни он пополнит запасы наших ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды»,- цитирует пресс-служба слова генерального директора компании Ильдара Салеева.

В субботу на Украину морским путем было доставлено 60,5 тыс. тонн угля. Еще три судна с топливом для ДТЭК ожидаются в декабре. Планируется, что за два первых зимних месяца Украина получит около 470 тонн угля. Как утверждал ранее экс-премьер Украины Николай Азаров, в морозы этих запасов стране хватит на 4 дня. «При минус 15 мы потребляем 100 тыс. тонн угля в сутки»,- заявил он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости