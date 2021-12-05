Медведчук: тарифы на Украине за два года президентства Зеленского выросли почти на 50 процентов

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5 декабря 2021, 19:44 Источник: ТАСС

На Украине тарифы за два года президентства Владимира Зеленского увеличились почти на 50% и продолжают расти. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что рост тарифов связан с требованиями МВФ (Международного валютного фонда).

Медведчук в интервью телеканалу "Звезда" сообщил, что "тарифы повысили с 1 декабря, а МВФ в своем требовании для того, чтобы Украина смогла получить последующие транши в следующем году, заставил снять ограничение на их рост".

По мнению политика, это свидетельствует об энергетическом кризисе в стране. В качестве доказательств он напомнил о нехватке угля и угрозе веерных отключений электроэнергии на Украине. По мнению Медведчука, это является последствием "ограниченности" киевской власти.

Уголь Украине сейчас привозят США.

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