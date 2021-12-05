Папа Римский после посещения лагеря беженцев обратился к Европе с призывом остановить крушение цивилизации

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5 декабря 2021, 17:33 Источник: РБК

Папа Римский Франциск в лагере беженцев на Лесбосе, Vatican Media/globallook.com

Папа Римский Франциск, посетивший в субботу лагерь беженцев на греческом острове Лесбос, выступил с призывом к европейцам остановить крушение цивилизации и перестать игнорировать проблемы мигрантов, сообщило агентство Associated Press.

«Пожалуйста, давайте остановим это кораблекрушение цивилизации!» — призвал Франциск. «Я прошу каждого мужчину и женщину, всех нас, преодолеть паралич страха, безразличие, которое убивает, циничное пренебрежение, которое беззаботно приговаривает к смерти тех, кто находится на периферии!» — сказал он.

Папа Римский считает недопустимой ситуацию в Средиземном море, когда люди, пытающиеся нелегально перебраться в Европу, тонут. Он призвал европейцев перестать перекладывать ответственность за судьбу мигрантов на других.

На Лесбосе Франциск пообщался с мигрантами из Афганистана, Ирака, Конго и других стран. «Прибытие сюда папы заставляет нас чувствовать себя счастливыми, потому что мы надеемся, что папа возьмет нас с собой, так как здесь мы страдаем», — сказала одна из беженок.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, заявил, что европейские страны сами создали условия для притока мигрантов.

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