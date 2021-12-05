Отчим Сапеги сообщил о критическом психологическом состоянии девушки

Сергей Дудич, отчим задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, прокомментировал передачу уголовного дела в суд. Девушка обвиняется в разжигании социальной вражды.
«Ей предъявлено обвинение, затем, скорее всего, будет ознакомление с материалами. Дело пока не направлено в суд, о суде говорить рано»,- высказал он.
Мужчина добавил, что психологическое состояние Софьи критическое. По его словам, девушка подавлена.
Ранее сообщалось, что предварительное следствие подходит к концу, готовится передача дела в суд. Софье Сапеге грозит не более шести лет, если она признает вину. Девушка согласна сотрудничать со следствием.
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