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Отчим Сапеги сообщил о критическом психологическом состоянии девушки

, 12:57 Источник: РИА Новости

Отчим Сапеги сообщил о критическом психологическом состоянии девушки
Софья Сапега, фото: instagram.com/sapega_sofia_/ globallookpress.com

Сергей Дудич, отчим задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, прокомментировал передачу уголовного дела в суд. Девушка обвиняется в разжигании социальной вражды.

«Ей предъявлено обвинение, затем, скорее всего, будет ознакомление с материалами. Дело пока не направлено в суд, о суде говорить рано»,- высказал он.

Мужчина добавил, что психологическое состояние Софьи критическое. По его словам, девушка подавлена.

Ранее сообщалось, что предварительное следствие подходит к концу, готовится передача дела в суд. Софье Сапеге грозит не более шести лет, если она признает вину. Девушка согласна сотрудничать со следствием.

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