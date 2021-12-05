Псаки подтвердила, что Байден проведёт звонок с Путиным 7 декабря и поднимет тему Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

5 декабря 2021, 09:12 Источник: РИА Новости

Джен Псаки, фото: Brian Cahn, globallookpress.com

Администрация американского президента Джозефа Байдена официально подтвердила, что он проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря. По сведениям представителей Белого дома, Байден в ходе разговора с Путиным выразит обеспокоенность "военной активностью" России на границе с Украиной.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки уточнила, что "Джозеф Р. Байден проведет звонок по защищенной линии видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря".

По словам пресс-секретаря Байдена Псаки, лидеры двух стран обсудят круг тем "американо-российских отношений, включая стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы".

Как отметила Псаки, "Байден подчеркнет обеспокоенность США российской военной активностью на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины",- передает РИА Новости.

Посольство РФ в США заявило, что Россия не является угрозой ни для какой страны мира и имеет суверенное право развертывать свои войска на своей национальной территории.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости