В Италии противник вакцинации придумал силиконовую руку, чтобы избежать прививки

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4 декабря 2021, 21:07 Источник: Интерфакс

Противники детской вакцинации в Риме, Matteo Nardone/globallook.com

В Итальянском городке Биелла антипрививочник, которому был нужен сертификат о вакцинации, попытался обмануть медиков, приладив на руку силиконовую накладку. Однако бдительная медсестра разоблачила его и вызвала полицию. Об инциденте сообщила "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина, попытавшийся обмануть медиков, как оказалось, сам трудился в системе здравоохранения, но из-за отказа прививаться он потерял должность, поскольку для работников отрасли вакцинация в Италии обязательна. «Зеленый паспорт» был ему насущно необходим, но прививаться он не хотел категорически.

С августа этого года в Италии действуют «зеленые паспорта» для допуска на железнодорожные станции, в рестораны, кинотеатры, спортивные залы. Документ выдается привитым, переболевшим ковидом и тем, кто сдал отрицательный ПЦР-тест. С 6 декабря правила ужесточаются: наличия только отрицательного теста для получения паспорта будет уже недостаточно.

В настоящее время в Италии привито около 73% взрослого населения.

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