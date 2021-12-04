Германия провожает гиганта европейской политики

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4 декабря 2021, 12:33

Канцлер Германии Ангела Меркель покидает государственный пост на вершине триумфа. Она не позволила Европейскому Союзу развалиться, сохранила финансовую систему во время кризиса 2008 года.



Несмотря на серьёзные противоречия с США, Меркель смогла сохранить и трансатлантическое партнёрство. Она была одним из самых молодых политиков Германии и остаётся самой влиятельной женщиной по версии Forbes уже на протяжении десятилетия. Меркель смогла сплотить Европу, чтобы преодолеть миграционный кризис. Хотя некоторые политики называют мигрантов главной ошибкой канцлера ФРГ. В период своего правления она впустила в Германию миллионы беженцев. Отклики европейского «гостеприимства» слышны до сих пор. На границе Белоруссии с Польшей скопилось несколько тысяч иностранцев, которые рвутся в Германию. Мигрантов привлекают большие денежные пособия, хорошие социальные условия.



Серьёзным просчётом Меркель стало отсутствие наследника. Партии и фракции не имеют единого мнения относительно будущего государства, что может в дальнейшем привести к новым разногласиям в политике. Канцлер создала прочный фундамент государственности, провела важные социальные реформы. Но они могут быть активны только при поддержке парламентского большинства, которого в Бундестаге не прослеживается.





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