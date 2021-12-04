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Германия провожает гиганта европейской политики

, 12:33

Германия провожает гиганта европейской политики

Канцлер Германии Ангела Меркель покидает государственный пост на вершине триумфа. Она не позволила Европейскому Союзу развалиться, сохранила финансовую систему во время кризиса 2008 года.

Несмотря на серьёзные противоречия с США, Меркель смогла сохранить и трансатлантическое партнёрство. Она была одним из самых молодых политиков Германии и остаётся самой влиятельной женщиной по версии Forbes уже на протяжении десятилетия. Меркель смогла сплотить Европу, чтобы преодолеть миграционный кризис. Хотя некоторые политики называют мигрантов главной ошибкой канцлера ФРГ. В период своего правления она впустила в Германию миллионы беженцев. Отклики европейского «гостеприимства» слышны до сих пор. На границе Белоруссии с Польшей скопилось несколько тысяч иностранцев, которые рвутся в Германию. Мигрантов привлекают большие денежные пособия, хорошие социальные условия.

Серьёзным просчётом Меркель стало отсутствие наследника. Партии и фракции не имеют единого мнения относительно будущего государства, что может в дальнейшем привести к новым разногласиям в политике. Канцлер создала прочный фундамент государственности, провела важные социальные реформы. Но они могут быть активны только при поддержке парламентского большинства, которого в Бундестаге не прослеживается.

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