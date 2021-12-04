В Кабуле произошел взрыв

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4 декабря 2021, 12:20 Источник: Tolo News

взрыв в Кабуле, STR/XinHua

В субботу, 4 декабря, в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. Об этом ранее сегодня сообщил сотрудникам средств массовой информации представитель министерства внутренних дел страны Кари Саид Хости.

К настоящему моменту информации о том, что именно стало причиной взрыва в Кабуле, не поступало. Данных о пострадавших или погибших в результате происшествия также нет.

Напомним, утром во вторник, 30 ноября, на проспекте Дар-уль-Аман в столице Афганистана также произошел взрыв. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на очевидцев происшествия.

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