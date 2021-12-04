Депутат Рады Виктория Гриб потребовала наладить отношения с Россией для развития Украины

Украинский депутат Виктория Гриб призвала наладить отношения с Россией и другими соседними странами, чтобы обеспечить развитие Украины. По мнению депутата Верховной Рады Украины, ни одно государство мира не захочет начать новую мировую войну из-за "незалежной".
Украинский депутат отметила, что ситуация с газопроводом "Северный поток— 2" показала сегодняшнее место Украины на международной арене,- сообщает "Свободная пресса".
Как считает Виктория Гриб, киевским властям "может быть следует мозги включить и решить, что же выгодно именно Украине". Парламентарий полагает, что "это мир с Россией и со всеми другими соседями". Депутат Верховной Рады уверена, что только в таком случае Украина сможет нормально развиваться, а руководство страны станет думать о людях,- передает РИА Новости.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.