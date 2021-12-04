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4 декабря 2021, 12:19 Источник: Свободная пресса

В. Гриб, фото: facebook.com

Украинский депутат Виктория Гриб призвала наладить отношения с Россией и другими соседними странами, чтобы обеспечить развитие Украины. По мнению депутата Верховной Рады Украины, ни одно государство мира не захочет начать новую мировую войну из-за "незалежной".

Украинский депутат отметила, что ситуация с газопроводом "Северный поток— 2" показала сегодняшнее место Украины на международной арене,- сообщает "Свободная пресса".

Как считает Виктория Гриб, киевским властям "может быть следует мозги включить и решить, что же выгодно именно Украине". Парламентарий полагает, что "это мир с Россией и со всеми другими соседями". Депутат Верховной Рады уверена, что только в таком случае Украина сможет нормально развиваться, а руководство страны станет думать о людях,- передает РИА Новости.

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