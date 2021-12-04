Порошенко стыдно за Зеленского перед западными партнёрами

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4 декабря 2021, 11:14

Новый майдан на Украине начнётся в тот же день, когда станет известна дата переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.



В Киеве всё громче говорят о российской угрозе. Данная тема даже обсуждается по инициативе США в Стокгольме, где встретились главы внешнеполитических ведомств стран-членов ОБСЕ. Определённый градус напряжения создают заявления белорусского президента Александра Лукашенко. Он сообщил, что Москва и Минск в скором времени проведут комплексные военные учения близ украинской границы.



В Министерстве обороны Украины предполагают, что нападение России может произойти в первые месяцы следующего года. По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Россия уже проводит подготовительную работу с украинским населением. Агенты кремля хотят организовать беспорядки на всей территории страны, чтобы сплотить население против правительства.



Бывший президент Украины Пётр Порошенко сожалеет, что глава государства Зеленский отошёл от западного курса. Он пытается построить управление в стране по формату Путина и Лукашенко. Порошенко считает, что Украина плавно сползает к государственному перевороту.





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