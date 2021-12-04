Европейские политики уже согласны отойти от программы по нормализации климата в пользу нормализации экономики

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4 декабря 2021, 09:55

Население стран ЕС заметно стареет. Поэтому ряд европейских экспертов и политиков предложили переложить реализацию части климатических проектов на пенсионеров. С их пенсий предлагают делать отчисления в специальный фонд согласно прогрессивной шкале. Чем старше пожилой человек, тем больше отчисления.



Из-за энергетического кризиса и высокой инфляции реализацию планов по сокращению добычи полезных ископаемых и переходу к зелёной экономике «Старому свету» придётся отложить, сообщил датский Saxo Bank. Политики уже согласны отойти от программы по нормализации климата в пользу нормализации экономического положения.



Зелёная трансформация требует большого объёма промышленных металлов. На какие средства их можно было бы закупить, в Европе не готовы ответить. Бюджет ЕС стремительно сокращается за счёт программ поддержки предпринимательства, населения, пострадавшего в период пандемии. Помимо остановки климатических проектов, европейцы вынуждены отложить вопрос создания собственной обороны. Зонт безопасности США постепенно отступает, из-за чего Европа становится уязвимой. На создание армии в ЕС ранее планировали собрать 3 триллиона долларов.





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